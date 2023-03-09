Тренер Евертона прокоментував стан здоров'я Миколенка: чи зіграє в наступній грі АПЛ

Із розпорядження Евертона прилетіли позитивні новини. Лівий захисник Віталій Миколенко повернувся до тренувального процесу "ірисок".

Український легіонер пропускав останню виїзну гру Евертона проти Ноттінгем Фореста через хворобу. Нагадаємо, що цей матч закінчився бойовою мировою 2:2. На його позиції зіграв Бен Годфрі. Головний тренер "ірисок" Шон Дайч розповів про стан здоров'я Віталія Миколенка.

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Лівий захисник вже повернувся до тренувального процесу. Але тренерському штабу ще залишається оцінити фізичний стан, у якому перебуває Миколенко. Тому поки що невідомо, чи побачимо ми Віталія у наступній грі проти Бренфорда, який відбудеться 11 березня.

Миколенко вчасно відновився, адже 18 березня на прихильників АПЛ чекає українське дербі. У цей день Евертон зіграє на виїзді проти Челсі, за яке виступає Михайло Мудрик. Хоча останні два матчі лівий вінгер просидів на лаві запасних.

Кожна втрата футболіста для Евертона є дуже вагомою. Адже "ірискам" потрібно боротись за збереження прописки в англійській першості. Після 26 зіграних поєдинків підопічні Дайча йдуть у зоні вильоту – 18-те місце серед 20 клубів АПЛ, маючи у своєму активі 22 бали. Стільки ж очок у Лідса, який йде поблизу зони вильоту – 17-та позиція.

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