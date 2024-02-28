Даяна Ястремська у нервовому поєдинку стартувала з перемоги в Сан-Дієго: хто наступний суперник

Українська тенісистка Даяна Ястремська дотисла американку Керолайн Доулхайд у першому раунду турніру WTA500. Тепер одеситці доведеться зійтись із представницею Росії.

Керолайн Доулхайд (США) – Даяна Ястремська (Україна) 1:2 (4:6, 7:5, 1:6)

В американському Сан-Дієго продовжується престижний тенісний турнір серед жінок категорії WTA500. Серед 28-ми учасниць на старт вийшли три українки, пише 24 канал.

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Ястремська доєдналась до Костюк

Марта Костюк не без проблем впоралась із Енн Лі зі США, а ось Леся Цуренко завершила боротьбу в першому ж раунді. Останньою на корт вийшла Даяна Ястремська.

Півфіналістка Australian Open після успіху у Мельбурні не надто вдало з'їздила в Лінц та Дубаї. Тепер же в Сан-Дієго жереб підкинув їй американку Керолайн Доулхайд, яка йде 45-ю в рейтингу WTA.

Перші два сети вийшли досить напруженими, дівчата не раз брали гейми на подачах одна одної. Перший сет був за українкою, а другий затягнувся на 12 геймів.

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Протягом нього Даяна дозволила суперниці взяти чотири гейми поспіль та у підсумку відновити паритет в рахунку. Але, схоже, це забрало чимало сил у Доулхайд, яка в останньому сеті віддала майже все Ястремській (1:6).

Перемога вивела Даяну в 1/8 фіналу, де її суперницею стане "нейтральна" росіянка Анна Блінкова. У свою чергу на Марту Костюк чекає бій проти австралійки Тайли Престон. Обидві зустрічі мають відбутися 28 лютого після 20:00 за Києвом.

Відеоогляд матчу Керолайн Доулхайд – Даяна Ястремська