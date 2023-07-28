WTA байдуже, що росіянки підтримують війну: Ястремська присоромила асоціацію за бездіяльність

Даяна Ястремська підняла питання "нейтральності" російських тенісисток. Адже остання її суперниця є прихильницею війни, і це вже не перший випадок.

Українській тенісистці Даяні Ястремській на турнірі у Швейцарії довелося грати проти росіянки Мірри Андрєєвої. Це все відбувалося під час масованих обстрілів її рідної Одеси.

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Черговий зашквар WTA

Українка вчергове підняла тему допуску росіян до змагань. Адже далеко не всі з них, м'яко кажучи, є нейтральними. Даяна звернулася до вболівальників у соціальних мережах та розповіла, як реагують тенісні асоціації на її аргументи.

Я б хотіла написати про нещодавню ситуацію, яка сталася на турнірі у Швейцарії, і яка навряд чи є прийнятною, на мою думку. Тенісні інстанції, на жаль, залишаються байдужими до злочинів, скоєних в Україні. Нещодавно я закликала до застосування санкцій на адресу Мірри Андрєєвої за ті публікації, які вона "лайкнула" в соцмережах, що якраз і стосувалися скоєння цих злочинів проти українців. І в WTA просто дали зрозуміти, що втручатися не будуть,

– зазначила тенісистка.

За словами Даяни, вона засмучена, але зберігатиме відданість боротьбі за Україну та свою сім'ю і друзів у рідній країні. А також подякувала Швейцарії та місцевим організаторам за їхній теплий прийом у своєму зверненні.