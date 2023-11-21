"Не все так однозначно": півзахисник Італії про суперечливий інцидент з пенальті

Півзахисник збірної Італії Давіде Фраттезі висловив свою думку щодо спірного моменту у матчі з Україною. Він вважає, що не все було так однозначно.

Гравець прокоментував момент з Крістанте та Мудриком в матчі проти України у завершальному турі відбору до Євро-2024.

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Фраттезі: Ми страждали, але гра була хорошою

"Ми знали, якщо нам не вдасться забити в перші шістдесят хвилин, все буде складніше. Потім Україна почала грати фізично, високо. Ми страждали, але гра була хорошою.

Вихід віч-на-віч? Так, я думав про те, як ударити. В Лізі чемпіонів проти Бенфіки Трубін завжди виходив з розставленими ногами, і я намагався пробити поміж ніг, але не вдалося.

Крістанте та Мудрик? Не все так однозначно. Схоже, що він його не торкнувся, потім з поля я, чесно кажучи, нічого не бачив. Якщо подивитися повтор, то здається, контакт був. Якщо взяти інший ракурс – то ні.

Ми – Італія, ми – чинні чемпіони, і ми поїдемо на Євро, намагаючись повторити щось фантастичне", – сказав Фраттезі.

, у компенсований час українці претендували на пенальті після ймовірного збиття Мудрика в штрафному майданчику. Суддя порушення правил не зафіксував — епізод на VAR не переглядався.

У понеділок ввечері збірна України з футболу зіграла зі збірною Італії – нинішніми чемпіонами Європи - унічию 0:0. Це не дозволило Україні напряму вийти до фінальної частини турніру Євро-2024, який відбудеться з 14 червня до 14 липня 2024 року в Німеччині.