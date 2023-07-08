Трубін тримає кулачки: зірка Манчестер Юнайтед з часів Фергюсона оголосив про відхід з клубу

Давід Де Хеа вирішив залишити "Олд Траффорд" після 12 років у статусі основного воротаря. Це може запустити процес, який виведе українського кіпера в Європу.

Цього року Манчестер Юнайтед прощається зі своїм основним воротарем. Клуб з "Олд Траффорд" залишає іспанець Давід Де Хеа.

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Голкіпер вів перемовини з клубом про продовження контракту, який завершився 30 червня. Ще навесні була інформація, що сторони близькі до угодження умов.

Втім 32-річний кіпер таки вирішив змінити команду. На своїй сторінці у інстаграм Де Хеа попрощався із клубом, в якому провів 12 років.

Хотів би висловити свою вдячність і подяку за вашу любов протягом цих років. Ми багато чого досягли з тих пір, як мій дорогий сер Алекс Фергюсон привів мене в цей клуб. Я відчував неймовірну гордість кожного разу, коли одягав цю футболку. Представляти найбільший клуб у світі – це честь, якої удостоюються лише кілька футболістів-щасливчиків. Не думав, що після від'їзду з Мадрида молодим хлопцем я досягну цього. Зараз настав час прийняти новий виклик і знову випробувати себе в нових умовах. Манчестер завжди буде в моєму серці,

– написав Давід.

Історія Де Хеа в МЮ

Де Хеа перейшов у Манчестер Юнайтед у 2011 році. Манкуніанці заплатили Атлетіко за воротаря 25 мільйонів євро. За цей час іспанець відіграв 545 ігор за МЮ і здобув 8 трофеїв:

чемпіонство АПЛ 2012-2013

Ліга Європи 2016-2017

Кубок Англії 2015-2016

Кубок англійської ліги 2016-2017, 2022-2023

Суперкубок Англії 2011, 2013, 2016

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Трубін ближче до трансферу

На місце Де Хеа Манчестер Юнайтед планує придбати воротаря Інтера Андре Онана. За камерунця манкуніанці готові заплатити 45 мільйонів євро. але міланці хочуть більше.

Потенційний відхід Онана може відкрити двері в Європу для Анатолія Трубіна. У воротаря Шахтаря за рік завершується контракт і саме Інтер бачить в українці заміну для Андре.