"Давай сюди в Україну, Дзюбадроч": колишній гравець збірної України наїхав на любителя Путіна
Джерело:Інстаграм Олександра Алієва
Колишній гравець збірної України, який свого часу пограв і на теренах Росії, висловився про нещодавній спіч Артема Дзюби. Українець слів не підбирав.
Нещодавно Артем Дзюба зізнався у своїй любові до президента Росії Володимира Путіна та у тому, що повістю підтримує владу РФ. Український футболіст Олександр Алієв вирішив емоційно відреагувати на слова росіянина.
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Олександр Алієв взагалі не фільтрував свої слова на адресу Артема Дзюби. Український футболіст дав конкретне визначення любителю Путіна. Також колишній гравець "синьо-жовтих" висунув росіянину цікаву пропозицію, від якої той, скоріше за все, відмовиться.
Зараз прочитав статтю про Дзюбадроча, який дрочить на свого "путлера". Він так і сказав. Знаєш, Дзюбадроч, я тобі хочу побажати одного: "Щоб від усіх тих ракет, які летітимуть на Москву, ти зі своїм путлером навіть не встиг сховатися. Щоб ви відчули, що таке війна". А якщо ти кажеш "убийте мене", то давай сюди в Україну. Скажи: "Хочу воювати в піда***стичній армії Росії". І приїжджай сюди, тут недовго ти затримаєшся. І вб‘ють тебе. Ще хочу передати вболівальникам Локомотива, які підписані на мене та дивляться. Щоб ви знали, який пі***ас грає у вашому клубі. Він на це не заслуговує. Успіху, Дзюбадроч,
– висловився Алієв у себе в інстаграм.
Кар'єра Олександра Алієва
- Півзахисник свого часу виступав за низку українських колективів, такі як: Динамо Київ, Дніпро, Металург Запоріжжя. Також Алієв встиг пограти і у Росії, а саме у Локомотиві та Анжі.
- Олександр провів 28 поєдинків за національну збірну України, в яких забив 6 голів.
- Алієв – досить скандальний персонаж, який зіпсував свій потенціал нічними походеньками та алкоголем зі своїм найкращим другом Артемом Мілевським.
- Проте після початку війни Росії проти України Алієв записався у ряди територіальної оборони Києва. Також Олександр відразу розкритикував своїх колишніх партнерів по команді Анатолія Тимощука та Івана Ордеця, які продовжують працювати в Росії та мовчать про війну.