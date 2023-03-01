"Давай сюди в Україну, Дзюбадроч": колишній гравець збірної України наїхав на любителя Путіна

Колишній гравець збірної України, який свого часу пограв і на теренах Росії, висловився про нещодавній спіч Артема Дзюби. Українець слів не підбирав.

Нещодавно Артем Дзюба зізнався у своїй любові до президента Росії Володимира Путіна та у тому, що повістю підтримує владу РФ. Український футболіст Олександр Алієв вирішив емоційно відреагувати на слова росіянина.

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Олександр Алієв взагалі не фільтрував свої слова на адресу Артема Дзюби. Український футболіст дав конкретне визначення любителю Путіна. Також колишній гравець "синьо-жовтих" висунув росіянину цікаву пропозицію, від якої той, скоріше за все, відмовиться.

Зараз прочитав статтю про Дзюбадроча, який дрочить на свого "путлера". Він так і сказав. Знаєш, Дзюбадроч, я тобі хочу побажати одного: "Щоб від усіх тих ракет, які летітимуть на Москву, ти зі своїм путлером навіть не встиг сховатися. Щоб ви відчули, що таке війна". А якщо ти кажеш "убийте мене", то давай сюди в Україну. Скажи: "Хочу воювати в піда***стичній армії Росії". І приїжджай сюди, тут недовго ти затримаєшся. І вб‘ють тебе. Ще хочу передати вболівальникам Локомотива, які підписані на мене та дивляться. Щоб ви знали, який пі***ас грає у вашому клубі. Він на це не заслуговує. Успіху, Дзюбадроч,

– висловився Алієв у себе в інстаграм.

Кар'єра Олександра Алієва