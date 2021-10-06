Дата та розклад матчів 1/8 фіналу Кубка України: коли зіграє Динамо і Шахтар
6 жовтня 2021 , 16:26Читать новость на русском
Джерело:УАФ
Після того, як відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України, став відомий календар матчів. Стадія 1/8 фіналу стартує 26 жовтня.
Перший матч 1/8 фіналу відбудеться у Харкові, де місцевий Металіст-1925 прийме Олександрію. Інші сім матчів відбудуться протягом 27 – 28 жовтня.
До теми Кубок України: результати матчів 1/16 фіналу
Кубок України: розклад матчі 1/8 фіналу
26 жовтня
- Металіст 1925 (Харків) – Олександрія (Олександрія). 19:30. Трансляція – "Футбол 2"
27 жовтня
- Верес (Рівне) – Ворскла (Полтава). 14:00. Трансляція – "Футбол 1"
- Маріуполь (Маріуполь) – Динамо (Київ). 17:00. Трансляція – "Футбол 3"
- Чорноморець (Одеса) – Шахтар (Донецьк). 19:30. Трансляція – "Футбол 2"
28 жовтня
- Альянс (Липова Долина) – Львів (Львів). 14:0. Трансляція – "Футбол 1"
- ЛНЗ (Черкаси) – Дніпро-1 (Дніпро). 17:00. Трансляція – "Футбол 2"
- Рух (Львів) – Зоря (Луганськ). 19:00. Трансляція – "Футбол 1"
- Металіст (Харків) – Колос (Ковалівка). 19:30. Трансляція – "Футбол 3"