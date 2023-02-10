Невтішні новини для України: Блашко пропустить наступні етапи ЧС-2023 після провалу у спринті

Уродженка Білорусі невдало виступила в німецькому Обергофі, показавши найгірший лижний хід. Спортсменка не встигла відновитись після важкої хвороби.

На чемпіонаті світу з біатлону-2023 закінчилась друга гонка. У спринті невдало виступила Україна, усі наші представниці опинились поза топ-25 після фінішу.

До теми Херманн-Вік із космічною швидкістю виграла спринт ЧС-2023, українки провалили гонку

Особливо невдало провела змагання Дар'я Блашко, яка опинилась аж на 84 сходинці. Її потрапляння у збірну було під питанням, адже перед турніром спортсменка перенесла коронавірус.

На жаль, ми побачили результат Даші. Ми дали їй змогу перевірити себе. Довго думали з Юраєм Санітрою, чи це буде індивідуальна гонка чи спринт. Все ж вирішили спринт, бо це коротша дистанція. Бачимо, що хвороба, яка в неї є, так просто не проходить. У подальшому, я думаю, вона тут вже виступати не буде. А по сезону ми ще побачимо. Юрай прийматиме остаточне рішення. Її хтось замінить з дівчат в індивідуалці. Подивимось, в якому стані інші, поговоримо. У нас ще є Любов Кип’яченкова, не забуватимемо. Більше будемо розраховувати на естафету, але й в індивідуальній гонці можуть бути сюрпризи з цією погодою. Якщо впоратись зі стрільбою, то може бути непоганий результат,

– заявив тренер жіночої команди Олександр Кравченко.

Читайте також Федерація біатлону України роз'яснила ситуацію з біатлоністкою, яка втекла в Росію

Відзначимо, що Дар'я показала найгірший хід у гонці. При 84 місце з 95-ти вона жодного разу не схибила у стрільбі. Переможницею стала німкеня Херманн Деніз-Вік, яка залишила позаду двох щведок – Ханну Оберг та Лінн Перссон..

. Наступним стартом на ЧС-2023 для українських біатлоністок буде "персьют", який відбудеться 12 лютого. У переслідування відібрались три українки – Джима, Білосюк та Меркушина.