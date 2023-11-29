"Навіть не знаю, як пояснити": Блашко – про коло штрафу в естафеті

Українська біатлоністка Дар'я Блашко не впоралася зі стрільбою стоячи під час жіночої естафети в Естерсунді. Як наслідок, наша команда фінішувала за межами топ-10.

27-річна біатлоністка збірної України Дар'я Блашко прокоментувала свій виступ у жіночій естафеті на першому етапі Кубка світу у шведському Естерсунді. Збірна України посіла в гонці 12-те місце.

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Блашко бігла на другому етапі, де під час стрільби стоячи зробила в сумі чотири промахи, через що була змушена пробігти коло штрафу. Як наслідок, "синьо-жовті" випали з боротьби за топ-10.

Блашко: У мене це другий раз у кар'єрі

"Коли стартувала, все було під контролем, і із самопочуттям все було також нормально. Але після стійки, щось сталося, навіть не знаю, як пояснити.

У мене це другий раз у кар'єрі, коли я заходжу в естафеті на штрафне коло. Я приїхала на стійку, все було нормально, я все контролювала. Стріляю, начебто все гаразд, але промахуюсь і не розумію, чому так", – сказала Блашко.

У минулому сезоні Дар'я Блашко посіла 53 місце в загальному заліку Кубка світу. Вона є бронзовою призеркою чемпіонату світу 2021 в жіночій естафеті.