Перемогла п'ятьох суперниць: Білодід стала чемпіонкою Європи з дзюдо

23-річна Дар'я Білодід виграла золоту медаль чемпіонату Європи у ваговій категорії до 57 кг. Це перша медаль збірної України на континентальному форумі у Загребі.

На чемпіонаті Європи з дзюдо, який проходить з 25 по 28 квітня у хорватському Загребі, було розіграно комплект медалей у ваговій категорії до 57 кг серед жінок. Україну у цій категорії представляла Дар'я Білодід.

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Білодід виграла перше "золото" після зміни вагової категорії

23-річна Білодід на шляху до фіналу здолала фінку Піхлу Салонен, азербайджанку Ацелію Топрак, Тімну Нельсон-Леві з Ізраїля та грузинку Етері Ліперталіані.

У вирішальній сутичці Дар'ї протистояла словенка Кая Кайзер, яка є віцечемпіонкою Європи 2021 року. Як і три роки тому, словенці довелося задовольнитися срібною нагородою, оскільки Білодід змогла вирвати перемогу.

Тим самим українка взяла реванш у Кайзер за поразку в 2023 році у чвертьфіналі Гран-прі Загребу.

Зазначимо, що це перша золота медаль для Білодід на змаганнях рівня чемпіонату світу та Європи після зміни вагової категорії. До 2022 року Білодід виступала у вазі 48 кг.