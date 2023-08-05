Поклала суперницю на лопатки: Білодід завоювала "бронзу" на турнірі серії "Masters"

В угорському Будапешті відбувається турнір серії "Masters". Лідерка збірної України з дзюдо Дар'я Білодід не залишилась без медалі.

22-річна уродженка Києва боролась у категорії до 57 кілограмів. Змагання розпочались для Дар'ї перемогою на четвертій хвилині додаткового часу над олімпійською чемпіонкою-2016 із Бразилії Рафаелою Сілвою.

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Друга в кар’єрі "бронза" Білодід на турнірах серії Masters

Далі у суперницях Білодід була не менш складна опонентка. Українка вийшла на татамі проти британки Некоду Сміт-Девіс. У цій зустрічі перемога Дар'ї далась вже значно легше – кидок на іппон та вихід у чвертьфінал.

На жаль, на стадії 1/4 фіналу Білодід поступилась дворазовій призерці Олімпіади-2020 у Токіо Сарі-Леоні Сізік із Франції.

Ця по-спортивному розізлила нашу дзюдоїстку, яка спершу здобула звитягу у втішній сутичці над італійською суперницею Веронікою Тоніоло, а вже у боротьбі за "бронзу" обіграла Пауліне Штарке із Німеччини.

Відео переможного кидка Білодід у боротьбі за "бронзу"

Дар'я Білодід – бронзова призерка серії "Masters" в Угорщині. Це вже друга подібна медаль у кар'єрі української дзюдоїстки.

Нагадаємо, що саме Білодід стала авторкою олімпійської "бронзи" у Токіо-2020. Тоді Дар'я виступала ще у ваговій категорії до 48 кілограмів.