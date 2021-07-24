Віддала всі сили сьогодні, – Білодід про свою першу медаль на Олімпійських іграх
Джерело:НОК України
Українська дзюдоїстка Дарія Білодід стала бронзовим призером Олімпійських ігор в Токіо. Українка в сутичці за бронзу зустрілася з Широю Рішон з Ізраїлю і перемогла утриманням.
Білодід прокоментувала свій історичний успіх на Олімпійських іграх. Українка не стримувала емоцій.
Як це було Дарія Білодід виграла першу медаль України на Олімпіаді в Токіо
Я віддала всі сили, які тільки залишилися, адже останню сутичку проводила на голден скор, це неймовірно важко і виснажливо. Для мене важливо налаштуватися, адже після бою, який я програла, настрій був на нулі. Дуже допомогла мама, яка є і моєю тренеркою, налаштовувала мене, знайшла потрібні слова,
– розповіла Дарія.
"Відчувала і підтримку наших на арені. Вдячна президенту Національного олімпійського комітету України Сергію Бубці, який під час зустрічі в олімпійському селищі, поділився зі мною своїм змагальним досвідом. Коли така людина підтримує, це важливо і цінно", – зазначила дзюдоїстка.
Дарія додала, що два роки тому назад вигравала тут, в Японії, чемпіонат світу, але це зовсім інший досвід – чемпіонат світу та Олімпійські ігри.
Коротко про медаль Білодід на Олімпіаді
- Українка в півфіналі поступилася японці Фуні Тонако, а в сутичці за бронзу зустрілася з Широй Рішон з Ізраїлю, де перемогла іпонном на останніх секундах.
- Це перша медаль на Олімпіадах в жіночому дзюдо за всю історію України. Також це перша медаль збірної України в Токіо.
- Варто зазначити, що 20-річна Дарина Білодід є дворазовою чемпіонкою світу (2018, 2019), а олімпійська медаль стала першою в її кар'єрі.