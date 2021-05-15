Убивчий данк українця Леня через двох гравців потрапив у топ-3 моментів НБА: відео

Данк українського центрового Вашингтона Олексія Леня у матчі проти Клівленда посів друге місце серед найкращих моментів минулого туру Національної баскетбольної асоціації.

Лень знову вийшов у старті та набрав перші очки у матчі. Олексій отримав пас від Рассела Вестбрука – і зробив слемданк через руки двох суперників.

До слова Українець Михайлюк зіграв феєричний матч НБА, ставши найкращим у матчі з лідером: відео

Всього українець провів на паркеті 11 хвилин, за які набрав 4 очки, зробив 5 підбирань, 1 перехоплення та 1 блок-шот.

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