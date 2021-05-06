Завис у повітрі: данк Леня увійшов у топ-10 найкращих моментів НБА – відео

Вашингтон у ніч з 5 на 6 травня зіграв на виїзді проти Мілуокі. НБА презентувала підбірку найкращих десяти моментів ігрового дня регулярного чемпіонату.

Мілуокі – Вашингтон 135:134 (29:37, 42:34, 32:24, 32:29)

Вашингтон Олексія Леня прикро поступився на виїзді з різницею лише в одне очко. Лише перша чверть була за гостями.

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Свій час у зустрічі отримав українець. Центровий з України зіграв 16 хвилин 32 секунди. За цей час баскетболіст набрав 2 очки, зробив 4 підбирання та один персональний фол.

Данк Леня потрапив у топ-10 найкращих моментів ігрового дня НБА. Це фіаско стало для його клубу вже 36-ю у сезоні при 30 перемогах. Вашингтон посідає 10 місце у Східній конференції.

Наступний матч Вашингтон проведе 7 травня на виїзді проти Торонто.

Топ-10 найкращих моментів ігрового дня НБА відео