Данія забила перший гол плей-офф Євро-2020: відео шаленого удару Дольберга у ворота Уельсу

Збірні Данії та Уельсу відкрили програму плей-офф Євро-2020. Рахунок у матчі між командами в 1/8 фіналу 26 червня відкрив данець Каспер Дольберг.

Уельс краще розпочав цей матч, взявши м'яч під свій контроль. Але до забитих голів справа не дійшла. Та й загалом команди не надто прицільно били по воротах.

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Данія ж забила перший гол всередині першого тайму мало не першим ударом у площину воріт. Відзначився Дольберг.

Данці швидко розіграли м'яч, залишивши поза спинами суперників. М'яч потрапив до Дольберга. Зробивши декілька кроків до штрафного майданчика, нападник підробив м'яч собі під удар. І потужно пробив низом у дальній кут воріт. Голкіпер Ворд у стрибку не зумів дотягнутися до м'яча.

Відео голу Дольберга

Варто додати, що арбітр не одразу зарахував взяття воріт. Довелося перевіряти його на офсайд. Адже в момент удару перед голкіпером був Бретвейт. Але порушення правил з його боку не було.