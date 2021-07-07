Данія прямим ударом зі штрафного відкрила рахунок у матчі з Англією: відео

7 липня 2021 , 22:34
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Джерело:

24 канал

У середу, 7 липня, Англія та Данія грають у півфіналі чемпіонату Європи з футболу 2021 року. Данці сенсаційно першими відкрили рахунок у зустрічі.

На 30-й хвилині Дамсгор зі штрафного метрів з 25-ти точно пробив під поперечину. Пікфорд в стрибку не виручив. 1:0 на користь збірної Данії. Вкрай красивий удар в ближній кут.

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Відео голу Дамсгора

  • Цікаво, що цей гол став першим пропущеним для Англії на нинішньому розіграші європейської першості.
  • "Суха" серія Пікфорда на цьому Євро обірвалася на позначці 480 хвилин. До цього він не пропускав від Хорватії, Шотландії, Чехії, Німеччини та України.
Автор: Юрій Семенюк