Данія прямим ударом зі штрафного відкрила рахунок у матчі з Англією: відео
7 липня 2021 , 22:34Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У середу, 7 липня, Англія та Данія грають у півфіналі чемпіонату Європи з футболу 2021 року. Данці сенсаційно першими відкрили рахунок у зустрічі.
На 30-й хвилині Дамсгор зі штрафного метрів з 25-ти точно пробив під поперечину. Пікфорд в стрибку не виручив. 1:0 на користь збірної Данії. Вкрай красивий удар в ближній кут.
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Відео голу Дамсгора
- Цікаво, що цей гол став першим пропущеним для Англії на нинішньому розіграші європейської першості.
- "Суха" серія Пікфорда на цьому Євро обірвалася на позначці 480 хвилин. До цього він не пропускав від Хорватії, Шотландії, Чехії, Німеччини та України.