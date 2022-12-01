Фанати збірної Австралії усю ніч святкували перемогу над Данією на ЧС-2022: божевільні відео

У середу, 30 листопада, у драматичних протистояння визначились учасники плей-офф ЧС-2022 від групи "D". Австралія завдяки мінімальній перемозі продовжила боротьбу на Мундіалі.

Уболівальники збірної Австралії не надто вірили в успіх своєї національної команди на Мундіалі у Катарі. А особливо після поразки від Франції з рахунком 4:1.

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Прохання футболіста стало пророчим

Після цієї стартової поразки форвард Австралії Мітчелл Дюк звернувся до фанатів збірної. Футболіст закликав їх спостерігати за матчами у прямому ефірі, а не лягати спати, а вранці дивитись лише відеоогляд та читати новини.

Цікаво, що за сіднейським часом усі матчі ЧС-2022 з футболу розпочинаються вночі, тому в уболівальників постає питання: "Лягати спати чи дивитись за поєдинком своєї рідної збірної на Мундіалі у Катарі?".

Після цього заклику "соккеруз" мінімально обіграли у другому турі Туніс (0:1). Відзначимо, що єдиний та переможний гол забив якраз Дюк, який звертався до фанатів.

Щоб потрапити у плей-офф Австралія повинна була здобути перемогу над Данією, яка на цьому ЧС ніяк не проявила себе.

В'яла гра суперника дозволила австралійській збірній пробитись у плей-офф Мундіалю у Катарі. Гол Меттью Лекі на 60-й хвилині приніс "соккеруз" перемогу 0:1 та вихід у наступний раунд ЧС-2022.

В 1/8 фіналу Австралія зустрінеться проти Аргентини. Початок зустрічі 3 грудня о 21:00.

Уболівальники дослухались до прохання Мітчелла Дюка та майже усім Мельбурном спостерігали за матчем рідної збірної.

Австралійці не спали о третій ночі та продовжили своє святкування до самого ранку. На ці шалені емоції фанатів дивитись вічно.

Реакція фанатів Австралії на перемогу над Данією: дивіться відео