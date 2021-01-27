Легендарний ексгравець Динамо Сілва повертається в Україну: фото

Колишній гравець Динамо Даніло Сілва найближчим часом повернеться в Україну.

Джерело: 24 канал

34-річний бразилець опублікував відповідну фотографію в сторіс інстаграму. Причини повернення наразі невідомі.

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Що відомо про кар'єру Сілви