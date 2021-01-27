Легендарний ексгравець Динамо Сілва повертається в Україну: фото

27 січня 2021 , 20:18
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Колишній гравець Динамо Даніло Сілва найближчим часом повернеться в Україну.

Джерело: 24 канал

34-річний бразилець опублікував відповідну фотографію в сторіс інстаграму. Причини повернення наразі невідомі.

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Що відомо про кар'єру Сілви

  • У вересні 2020 року Даніло Сілва прийняв рішення завершити кар'єру. Останнім клубом бразильця став Лос-Анджелес.
  • 34-річний футболіст провів у складі киян сім років – з 2010-го по 2017-ий – і за цей період двічі ставав чемпіоном України, два володарем Кубка і один раз завоював Суперкубок.
  • Сумарно, Сілва провів за Динамо 219 поєдинків, в яких забив три голи і віддав 20 результативних передач.