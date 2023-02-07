Нокаут від "гірника": гравець Шахтаря добряче вдарив росіянина, який кричав "Слава Росії"

Молодий гравець донецького Шахтаря не став терпіти образ з боку росіян, які були на підпитку. Футболіст вирішив розібратись з нахабами силою.

Нападник донецького Шахтаря Данило Сікан фефктивно поставив російський хамів на місце. Молодий футболіст влаштував розправу швидко, але, можливо, і трішик болісно.

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Миттєва розправа Сікана

Інцидент відбувся у Туреччині, де "гірники" проходять зимовий збір. Група росіян проживала у одному готелі разом зі Шахтарем. Громадяни країни-агресора напідпитку випадково зустріли українського футболіста. Вони побачили, що у Сікана на грудях емблема Шахтаря та пвенено почали провокувати Данила. Зокрема, росіяни почали вигукувати: "Слава Росії".

Сікан довго думати не став. Одним ударом він повалив п'яничку з ніг, якого згодом госпіталізували та діагностували черепно-мозкову травму. Росіянини не зміг впізнати Сікана, коли прийшов до тями. Повідомляється, що Шахтар зміг залагодити ситуацію.

До речі, Сікан не вперше таким чином демотрує патріотичну позицію. Раніше гравець в аеропорті побачив, що у сувенірному магазичнику продаєються прапорці Росії. Сікан усіх їх купив та показово викинув у смітник.

Кар'єра Данила Сікана