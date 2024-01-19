Вихованець Шахтаря, якого не помітили у збірній України, підписав контракт з німецьким грандом
Джерело:Боруссія Дортмунд
Український талант Данило Кревсун своєю грою переконав керівництво дортмундської Боруссії у продовженні співпраці. Найближці два роки українець захищатиме "чорно-жовті" кольори.
18-річний півзахисник Данило Кревсун підписав новий контракт із Боруссією Дортмунд. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Читайте також За мотивами культового фільму "Сам удома": Шахтар офіційно підписав Кевіна
Крок за кроком
Нова угода діятиме до кінця червня 2026 року. У наступному сезоні Данило підсилить команду U-23.
Данило Кревсун продовжив контракт з Боруссією Дортмунд / bvb.de
На початку року Кревсун брав участь у зимових зборах команди U-23. 18-річний футболіст навіть взяв участь у товариській грі проти представника другої Бундесліги Ганзи Росток. Дії футболіста переконали керівництво у продовженні співпраці.
- Нагадаємо, що в Україні Данило займався в академії донецького Шахтаря. З початком повномасштабного вторгнення Росії змушений був виїхати до Німеччини.
- Спочатку він грав за юнацьку команду Пройссена, де привернув до себе увагу селекціонерів дортмундської Боруссії U-18.
- У січні 2023 року Данило перебрався в табір "чорно-жовтих". Футболіст здійснив великий прогрес у нинішньому сезоні. На його рахунку 6 голів та 2 гольові передачі у 18 матчах за Боруссію. Також Кревсун зіграв 5 поєдинків в Юнацькій лізі УЄФА.