Зіграє проти Баварії та МанСіті: колишній гравець збірної України підписав контракт із клубом ЛЧ

У вівторок, 3 вересня, український півзахисник Данило Ігнатенко став гравцем братиславського Слована. Сторони уклали угоду терміном на 3 роки.

Трансфер 27-річного футболіста відбувся на правах вільного агента. Це сталося через те, що його минулий клуб, французький Бордо, був позбавлений професійного статусу та розпустив команду.

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Новий етап у кар'єрі

Данило Ігнатенко після підписання контракту поділився своїми першими емоціями. Він заявив, що з нетерпінням очікує на свій дебют:

"Я дуже радий одягнути цю білу футболку. Я починаю новий етап своєї кар'єри, на який з нетерпінням чекаю. Я прийшов з бажанням допомогти цій команді.

Ми збираємося грати в Лізі чемпіонів, що завжди було моєю мрією. Тому я не можу дочекатися, коли зіграю свій перший матч за Слован. Особливо на цьому прекрасному стадіоні, який дійсно вражає".

Довідка. Слован уперше в історії кваліфікувався в основний етап Ліги чемпіонів. Новий клуб Данила Ігнатенка зіграє з Селтіком, Манчестер Сіті, Жироною, Динамо Загреб, Міланом, Атлетіко, Штутгартом і Баварією.

Нагадаємо, що до переходу у Словаччину український півзахисник виступав за Бордо з січня 2022 року. Він провів сумарно за французький клуб 81 матч, у яких забив 4 голи та віддав 5 асистів.