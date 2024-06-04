"Хочу стати абсолютним чемпіоном світу": екссуперник Усика скористається правом на реванш

Даніель Дюбуа звернувся до Олександра Усика щодо реваншу. Британець хоче отримати титул абсолютного чемпіона світу.

У суботу, 1 червня, Даніель Дюбуа технічним нокаутом переміг Філіпа Хрговича і отримав тимчасовий титул IBF. Відтепер він має право на обов'язковий реванш проти Олександра Усика.

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Реваншу між Усиком і Дюбуа бути

Даніель Дюбуа заявив, що хоче провести реванш з Олександром Усиком і стати абсолютним чемпіоном світу.

Я хочу стати абсолютним чемпіоном світу. Я хочу знову отримати бій з Усиком. Я хочу стати чемпіоном і досягнути своєї мети,

– розповів британець.

Оскільки в Олександра Усика запланований реванш з Тайсоном Ф'юрі 21 грудня 2024 року, то не варто очікувати бій з Дюбуа раніше літа 2025 року.

Нагадаємо, що перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки. У п'ятому раунді він пробив нижче поясу, й Усик довго приходив до тями, а удар британця визначили як "заборонений". Дюбуа не погоджується з думкою рефері.