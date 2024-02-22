Легенду Барселони визнано винним у зґвалтуванні: скільки бразилець відсидить у в'язниці
Джерело:Marca
Легендарний захисник Барселони та збірної Бразилії Дані Алвес отримав вирок по справі щодо зґвалтування дівчини в одному із нічних клубів Барселони. Суд визнав бразильця винним.
Ще наприкінці 2022-го року колишній футболіст потрапив у гучний скандал. Дані Алвес відвідав один із нічних клубів Барселони, де начебто засунув руку під спідню білизну 23-річній дівчині. Відвідувачка закладу одразу поскаржилася охороні, яка і викликала місцеву поліцію.
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Проведе найближчі роки за ґратами
Колишню зірку футболу звинуватили у сексуальному насильстві. Після чого 20 січня наступного 2023-го року бразильця взяли під варту, де він заперечував свою вину, відкидаючи усі звинувачення дівчини.
22 лютого 2024-го року Дані отримав фінальне рішення суду, яке було невтішним для колишнього футболіста. Суд визнав винним захисника та призначив 40-річному Алвесу 4,5 роки ув'язнення.
Також бразилець повинен заплатити дівчині 150 тисяч євро компенсації та уникати будь-якого спілкування з потерпілою на найближчі 9,5 років.Цікаво. Ще до рішення суду Алвес хотів самовільно покинути в'язницю та втекти у рідну Бразилію. Він хотів зробити це після тимчасового визволення, у якому йому тричі відмовили. Однак здійснити сплановану втечу на волю йому не вдалось.
Футбольне зіркове життя Дані Алвеса
- Протягом своєї футбольної кар'єри бразилець пограв за декілька топових клубів Європи – Ювентус, Барселону, ПСЖ та Севілью.
- Влітку 2019-го повернувся у рідну Бразилію, де підписав контракт із Сан-Паулу.
- У 2021-му році повернувся ненадовго у Барселону, яку покинув вже у липні наступного року.
- Далі у житті вже вікового футболіста був мексиканський Пумас, який став останнім у його футбольній кар'єрі.
- Повішав бутси на цвях 21 січня 2023-го року. За кар'єру здобув 41 трофей.