Далакян та Хіменес провели процедуру зважування напередодні бою: хто важчий – відео

Український боксер проведе вже шостий захист поясу WBA у найлегшій вазі. Його опонент має майже ідентичну вагу.

Вже у суботу, 28 січня, український боксер Артем Далакян проведе черговий бій. Суперником нашого спортсмена стане костариканець Давід Хіменес, пише 24 канал.

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Поєдинок пройде в Лондоні на "OVO Arena Wembley" в андеркарді головного бою вечора – Артур Бетербієв проти Ентоні Ярда. Напередодні зустрічі Далакян та його візаві провели процедуру зважування.

На ній боксери показали майже однакову вагу. Далакян важить 50,6 кілограма, тоді як Хіменес – 50,4 кілограма. Нагадаємо, що Артем захищатиме пояс WBA у найлегшій вазі.

ВІдео процедури зважування:

Його українець здобув у 2018 році, коли переміг американця Браяна Вілорію. Після цього Далакян провів п'ять успішних боїв-захистів (всі в Києві), перемігши Таєна, Леброна, Таворнхама, Переса та Консепсьйона. За всю кар'єру Артем виграв всі 21 поєдинки (15 – нокаутом).

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Його опонент у звітному бою також не програвав, здобувши перемогу у всіх 12-ти зустрічах (дев'ять з них нокаутом). В останньому Хіменес переміг Рікардо Сандоваля рішенням суддів, завдяки чому став обов'язковим претендентом на бій за пояс WBA.

. Бій Далакян – Хіменес у прямій трансляції покаже ютуб-канал "Футбол 2.0". Початок – о 21:00 за київським часом.