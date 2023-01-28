Почав підкорення Великої Британії: Далакян переміг Хіменеса та захистив чемпіонський пояс WBA

Український боксер провів шостий поспіль успішний захист звання чемпіона. Тепер Артем має підписати контракт із відомим промоутером.

У суботу, 28 січня, в Лондоні проходить вечір боксу, організований компанією Queensbery Promotions відомого промоутера Френка Воррена. Головним боєм стане поєдинок Артура Бетербієва та Ентоні Ярда.

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В андеркарді цієї зустрічі свій бій провів українець Артем Далакян, який досі не знав поразок в кар'єрі. Його суперником став також непереможний боксер Давід Хіменес, пише 24 канал.

Костариканець намагався відібрати у українця чемпіонський пояс WBA в найлегшій вазі. Втім Артему вдалось вшостей його захистити. В чотирьох з минулих п'яти боїв Далакян долав суперників нокаутом.

Цього разу уродженець Баку провів у ринзі всі 12 раундів, але судді одностайно віддали перемогу Артему – 116:112 та двічі по 115:113. Таким чином, Далакяну відкривається шлях до бою за об'єднання поясів.

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Крім того, повідомлялось, що в разі перемоги над Хіменесом український боксер підпише контракт із Френком Ворреном. Це дозволить йому вийти на британський ринок та змагатися з найкращими представниками цієї країни.

. Далакян провів вже 22 поєдинки на професійномі рівні, не зазнавши жодної поразки. 15 разів Артем нокаутував своїх опонентів.