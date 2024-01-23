Перша поразка в кар'єрі: небитий український боксер програв чемпіонський титул

Український боксер Артем Далакян втратив титул чемпіона світу за версією WBA у найлегшій вазі. На жаль, сьомий захист поясу завершився невдачею для українця.

У вівторок, 23 січня, в японській Осаці відбувся вечір боксу від промоутерської компанії Teiken Promotions. У співголовному поєдинку шоу зустрічалися чемпіон світу WBA у найлегшій вазі Артем Далакян та японський боксер Сеїго Акуї, повідомляє 24 Канал.

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Прикра поразка чемпіона

З першого раунду ініціативу захопив предендент на пояс, який заволодів центром рингу та постійно турбував Далакяна. Українець діяв другим номером, сподіваючись на контрвипади.

У середині поєдинку чемпіон намагався вирівняти становище. Артем виконав перспективний аперкот та удар зверху. Втім, Акуї продовжував домінувати. Його удари були жорсткішими та частіше досягали цілі.

У "чемпіонських" раундах втома Артема далася взнаки. Наш боксер переважно захищався. Натомість японець впевнено довів поєдинок до потрібного результату.

У підсумку судді одноголосно віддали перемогу Сеїго Акуї – 116-112, 117-111, 119-109. Японський боксер став новим чемпіоном світу за версією WBA у найлегшій вазі.

Для 36-річного Артема Далакяна поразка від Акуї стала першою у професійній кар'єрі. До цього поєдинку українець здобув 22 перемоги, в тому числі 15 нокаутом.

Далакян програв чемпіонський титул WBA Акуї: відео