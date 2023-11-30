Оголошено офіційну дату бою Далакян – Акуї: коли та де відбудеться чемпіонська битва

Український боксер Артем Далакян з 24 лютого 2018 року володіє поясом чемпіона світу за версією WBA у найлегшій ваговій категорії. З того часу він провів шість успішних захистів титулу.

Сьомий мав відбутися 15 листопада 2023 року, проте був перенесений на невизначений термін. Це сталося через травму японського боксера Такума Іноуе, пише 24 Канал.

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Офіційна дата наступного бою Далакяна

Напередодні промоутери компаній "Teiken Promotion" Акіхіко Хонда та "Union Boxing Promotion" Юрій Рубан домовилися, що бій за статус чемпіона світу WBA відбудеться 23 січня 2024 року в Осаці, що підтвердив на своїй сторінці в соцмережах і український боксер.

Суперником Артема Далакяна буде Сеїго Акуї, який є обов'язковим претендентом. Японський боксер провів на професійному рівні 21 бій, у якому здобув 18 перемог. Українець 22 рази виходив у ринг – усі тріумфально, з яких 15 завершилися нокаутом.