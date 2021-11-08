Cуперечки з лікарями: у Барселоні виник скандал через роботу медичних працівників

Футболісти Барселони запевняють, що велика кількість травмованих гравців у команді пов'язана з недбальством медичного персоналу. Новий наставник клубу Хаві також висловив занепокоєння щодо роботи лікарів.

Про конфлікт повідомили директора клубу

Зазначають, що гравці Барселони мали неодноразові конфлікти з лікарями у цьому сезоні.

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Робота медиків не влаштовує і нового наставника Хаві. Для вирішення питання він звернувся до спортивного директора клубу Матеу Алемані.

Співробітники медичного штабу сперечалися і з попереднім тренером Роналдом Куманом.

Наразі 11 гравців Барселони мають проблеми зі здоров'ям. У семи з них м'язові травми:

Педрі,

Дембеле,

Роберто,

Гонсалеса,

Піке,

Гарсії,

Фаті.

Нето хворіє на грип, Агуеро має серйозні проблеми з серцем, Брейтуейту зробили операцію на коліно, він проходить курс відновлення, а Дест відчуває біль у спині.