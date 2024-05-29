"Результату не можна досягти ротом": Чжилей відповів на обіцянку Вайлдера завершити бій нокаутом

У перший день літа зійдуться у рингу два колишні чемпіони світу. Деонтей Вайлдер та Чжан Чжилей мають намір повернутися на вершину хевівейту.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Чжан Чжилей поділився очікуваннями від поєдинку проти американця Деонтея Вайлдера. Бій відбудеться 1 червня 2024 року в Ер-Ріяді.

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Чжилей впевнений, що Вайлдер не нокаутує його

"Ми обидва билися з Паркером. Подивіться на обличчя Джозефа після нашого поєдинку та його. Я знаю, що Деонтей прийде, щоб мене перемогти. На мою думку, він дуже небезпечний суперник і не сумніваюся, що він підготується на 100 відсотків.

Уайлдер може говорити все, що захоче, але у своє резюме він не запише ще один нокаут після нашого бою. Бокс – це спорт. Результату не можна досягти ротом. Все досягається лише через кулаки", – сказав Чжан Чжилей.

Вайлдер вміє і любить вкладати спати суперників. Деонтей здобув 42 дострокові перемоги, але в той же час він двічі сам програв нокаутом британцеві Тайсону Ф'юрі.

Що стосується Чжилея, то в 2023-му китаєць двічі сенсаційно переміг відомого британця Джо Джойса, який вважався беззаперечним фаворитом. Проте 8 березня поточного року Чжан поступився австралійцеві Джозефу Паркеру роздільним рішенням суддів.