Чвертьфінал Костюк у Чикаго несподівано перервали: що сталось

Марта Костюк повинна була зіграти свій чвертьфінальний матч на турнірі WTA 250 у Чикаго (США). Поєдинок проти росіянки Варвари Грачової був перерваний.

Вслід за матчем Світоліної

Тенісистки встигли провести на корті 1 годину 52 хвилини. Перший сет був за Мартою Костюк – 7:6. Лише на тай-брейку українська тенісистка змогла вирвати першу партію.

Варте уваги Світоліна легко вийшла у півфінал в США, віддавши суперниці лише один гейм: відео

У другому сеті росіянка повела у рахунку 0:2. Протягом ледь не усієї партії 19-річна тенісистка з України наздоганяла суперницю. За рахунку 3:5 на користь Варвари Грачової матч був достроково зупинений.

Причина – різке настання темряви. Такі ж несприятливі погодні умови були і в поєдинку 1/8 фіналу Еліни Світоліної проти представниці Франції Фіони Ферро.

Матч Костюк – Грачова буде дограний 27 серпня. Орієнтовний початок зустрічі 19:30. У цей же день будуть проведені матчі 1/2 фіналу.

Тенісистки тричі зустрічались на корті. В усіх матчах перемогу святкувала українка.

Еліна Світоліна вже вийшла у півфінал змагань, де зустрінеться зі шведкою Ребеккою Петерсон.

Переможниця цього поєдинку вийде у півфінал турніру у Чикаго, де зіграє проти Алізе Корне (Франція).

Костюк – Грачова відеоогляд