Любов до божевільного "царя" Путіна: відомі російські плавці відкрито підтримали війну в Україні

Після початку повномасштабної війни російський спорт почав своє падіння у вигрібну яму. Однак на тлі такого провалу є ще багато ворожих спортсменів, які підтримують божевільні дії Владіміра Путіна.

Ще існує достатня кількість російських спортсменів, які підтримують війну проти України, яка й забрала у них можливість виступати на міжнародному рівні, а не лише на своїх "болотах". Серед них знайшлось місце олімпійському призеру та чемпіону Європи.

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Гниле нутро російських спортсменів

Російські плавці Антон Чупков та Даніїл Марков публічно показали свої позиції. Спортсмени країни-агресора лайкають пости в інстаграмі акаунту TeamCSKA, які публікують світлини та відео на підтримку війни проти України.

Відзначимо, що і Чупков, і Марков є титулованими спортсменами. Обидва плавці мають у своєму доробку олімпійські нагороди. 26-річний Чупков у 2016-му році став третім на дистанції 200 метрів (брасом) на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро. Також у 2017-му став чемпіоном світу в угорському Будапешті (200 метрів брасом).

Щодо Маркова, то 23-річний плавець є чемпіоном світу та Європи, а також призером чемпіонату світу-2021.

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Натомість від 2022-го до 2023-го років понад 200 російських спортсменів змінили спортивне громадянство. Тепер вони не виступатимуть під триколором та зможуть спокійно продовжити кар'єру в іншій країні на міжнародному рівні, а не гнити на "болотах".

Найбільше серед втікачів є представників шахів – 141 атлет.