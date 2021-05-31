ЧС з хокею-2021: США та Фінляндія першими вийшли у плей-офф

На чемпіонаті світу з хокею-2021 у Ризі визначилися перші учасники плей-офф раунду. Участь у матчах на виліт собі гарантували чинні чемпіони світу фіни та США.

Перші учасники плей-офф

Фінляндія, обігравши Латвію (3:2 ОТ), забезпечила собі місце в 1/4 фіналу. Команда очолює групу B з 15 очками після шести ігор.

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На другому місці йде збірна США, яка набрала 12 очок у п'яти іграх. Американці також вийшли у плей-офф, адже у таблиці в будь-якому випадку будуть вище Латвії (9 очок в шести іграх) і Канади (9 очок в шести іграх) навіть при рівності очок.

США кращі завдяки перемогам в особистих зустрічах.

Зауважимо, що Білорусь та Італія втратили шанси вийти у плей-офф.