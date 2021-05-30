ЧС з хокею-2021: Канада знищила Італію, Швейцарія розтоптала Білорусь – відео

У Латвії триває чемпіонат світу з хокею-2021. На стадії груповому етапу 30 травня були зіграні два матчі у групі A та B.

Білорусь – Швейцарія 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

У рамках групи A збірна Швейцарії розтрощила Білорусь. Номінальні гості закинули по дві шайби у кожному періоді.

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Завдяки перемозі Швейцарці збільшили свої шанси вийти у плей-офф. Натомість Білорусь перебуває на передостанньому місці та точно не зіграє у плей-офф.

Білорусь – Швейцарія відеоогляд

Італія – Канада 1:7 (0:4, 1:2, 0:1)

У групі B Канада, яка бореться за плей-офф, розтрощила Італію. Канадці забили аж 4 шайби за перші 20 хвилин гри.

Команда Віньйо Алена провели по дві шайби у наступних періодах та дозволила італійцям відзначитися одним результативним кидком.

Італійська збірна програла всі 6 матчів на чемпіонаті світу та посідає останнє місце. Натомість Канада підібралася до зони плей-офф.

Італія – Канада відеоогляд