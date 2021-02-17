Українець Прима – 9-й в "індивідуалці" ЧС-2021 з біатлону, Легрейд виграв "золото"

Джерело:24 канал
У словенській Поклюці у рамках чемпіонат світу з біатлону-2021 у середу, 17 лютого, відбулася чоловіча індивідуальна гонка. Чемпіоном світу став норвежець Стурла Легрейд.
Запорукою перемоги Легрейда стала ідеальна стрільба – 20 точних пострілів та відмінна дистанційна швидкість. "Срібло" здобув німець Арнд Пайффер, який також стріляв точно, але програв у швидкості. "Бронзу" з 2 хвилинами штрафу виграв норвежець Йоханнес Дале.
До теми Чемпіонат світу з біатлону-2021: медальний залік
1. Стурла Легрейд (Норвегія)
2. Арнд Пайффер (Німеччина)
3. Йоханнес Дале (Норвегія)
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9. Артем Прима (Україна)
44. Артем Тищенко
46. Антон Дудченко
67. Дмитро Підручний
Найкращий час з українських біатлоністів продемонстрував Артем Прима. З одним промахом на останній стрільбі Артем посів 9 місце та став єдиним з українців, хто потрапив у залікову зону (топ-40).
Артем Тищенко допустив тільки один промах на 4 вогневих рубежах. Однак на дистанції українець був не надто швидкий – 44 місце. Антон Дудченко з трьома штрафними хвилинами посів 46 сходинку.
Капітан збірної України Дмитро Підручний, на жаль, провалив чергову гонку. Підручний допустив аж 6 промахів і посів 67 місце.