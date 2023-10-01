Встигли на останній потяг до Парижа-2024: українські гімнасти здобули командну ліцензію

В бельгійському Антверпені триває чемпіонат світу зі спортивної гімнастики. Чоловіча збірна України успішно завершила кваліфікацію.

30 вересня в Антверпені стартував чемпіонат світу зі спортивної гімнастики. У кваліфікаційному турнірі вирішувалася доля олімпійських ліцензій.

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Боролися за путівку до кінця

Українська п'ятірка виступила у кваліфікації в наступному складі: Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Ілля Ковтун, Назар Чепурний та Радомир Стельмах. Наші хлопці претендували на одну з дев'яти путівок на Олімпійські ігри-2024.

Раніше на Ігри в Париж кваліфікувалися Китай, Японія та Велика Британія – призери ЧС-2022. Тож українцям потрібно було потрапити у 12-ку з 24-х команд.

Українські гімнасти набрали 245,461 бала та посіли 12-те місце, забравши останню вакатну путівку у Париж-2024. Завдяки командній ліцензії Україна матиме змогу заявити на Олімпіаду-2024 п'ятьох гімнастів.

Зазначимо що за підсумком кваліфікації чоловіча збірна України потрапила у чотири фінали ЧС-2023. Ілля Ковтун відібрався у фінал у багатоборстві та на паралельних брусах. А Ігор Радівілов та Назар Чепурний боротимуться за медалі в опорному стрибку

. На Олімпійські ігри-2024 командні ліцензії здобули 12 збірних команд: Китай, Японія, Велика Британія, США, Канада, Німеччина, Італія, Швейцарія, Іспанія, Туреччина, Нідерланди та