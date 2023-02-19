Українська сноубордистка показала рекордний результат у слалом-гіганті на чемпіонатах світу

У грузинському містечку Бакуріані стартував чемпіонат світу зі сноубордингу. Виступ лідерки збірної України Аннамарі Данчи у паралельному слалом-гіганті став найкращим в історії виступів наших спортсменів.

На ЧС-2023 зі сноубордингу Україну представляють 11 спортсменів, в тому числі віцечемпіонка світу 2019 року у паралельному слаломі Аннамарі Данча.

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Шикарний результат Данчи

Виступ на чемпіонаті 32-річна сноубордистка розпочала у паралельному слалом-гіганті. У кваліфікації Аннамарі показала другий найкращий результат, поступившись лише срібній призерці Олімпіаді-2022 Даніелі Ульбінг.

У 1/8 фіналу Данча випередила німкеню Мелані Хохрайтер і вийшла у наступний раунд змагань. Наступною суперницею українки стала італійка Люція Дальмассо. Проте українська сноубордистка не змогла випередити свою суперницю, зупинившись за крок до п'єдесталу.

У підсумку представниця збірної України посіла п'яте місце серед учасниць змагань у паралельному слалом-гіганті. До речі, цей результат є найкращим в історії України на чемпіонатах світу.

Крім того, цей результат став рекордним для самої Данчи. У 2019 році вона теж дісталася чвертьфіналу, але посіла шосте місце.

ЧС-2023. Паралельний гігантський слалом, жінки

1. Цубакі Мікі (Японія)

2. Даніела Ульбінг (Австрія)

3. Александра Кроль (Польща)

4. Люсія Дальмассо (Італія)

5. Аннамарі Данча (Україна)

, що Аннамарі Данча – учасниця чотирьох зимових Олімпіад (2010, 2014, 2018, 2022). Проте на Олімпійських іграх вище 16 місця не підіймалась. На ЧС-2019 здобула срібну медаль у паралельному слаломі.