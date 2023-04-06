Не залишили суперницям надії на порятунок: українські хокеїстки розгромили Естонію на ЧС-2023

Жіноча збірна Україна з хокею продовжує боротьбу за підвищення в класі. В третьому турі чемпіонату світу в дивізіоні 3А українки без проблем розібралися з суперницями з Естонії.

Україна – Естонія 5:0

Шайби: 1:0 – Цимиренко (Телегіна, Кириченко, – більш.), 11:09. 2:0 – Ценова (Лесь), 16:45. 3:0 – Телегіна (Цимиренко, Добровольська), 17:27. 4:0 – Лопатіна (Майфельд, Лесь), 33:46. 5:0 – Елізабет Аліпова (Рожок, – більш.), 39:17

У румунському Брашові тривають матчі чемпіонату світу з хокею в дивізіоні 3А серед жіночих команд. У третьому турі підопічні тренера Євгена Аліпова зустрічалися з командою Естонії, пише 24 Канал.

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Вся боротьба попереду

Ще в першому періоді шайба тричі побувала у воротах естонок. Результативними ударами відзначилися Дарина Цимиренко, Вікторія Ценова і Поліна Телегіна. Надалі українки зусиллями Домініки Лопатіної та Елізабет Аліпової розвинули свій успіх, закинувши ще дві шайби.

У підсумку збірна України здобула переконливу перемогу з рахунком 5:0. Воротар "синьо-жовтих" Вікторія Ткаченко записала другий "сухий" матч на турнірі.

Таким чином після трьох матчів підопічні Аліпова набрали 6 очок та займають третє місце в групі за збірними Литви та Гонконгу. У стартовому матчі збірна України обіграла Румунію 4:0, а в другому турі поступилася Гонконгу 1:2. Наша команда продовжує боротьбу за підвищення в класі

Важливо! У п'ятницю, 7 квітня, українки гратимуть з командою Болгарії. Початок матчу о 13:00 за київським часом.

Переможець турніру отримує єдину путівку у наступний за силами ешелон світового хокею – дивізіон 2B.