Драматичне падіння на фініші: на ЧС встановили світовий рекорд завдяки фейлу нідерландки – відео

Перший день чемпіонату світу з легкої атлетики приніс фантастичні емоції. У неймовірній за інтригою мікс-естафеті на 400 метрів "золото" здобула команда США.

19 серпня у Будапешті стартував світовий форум з легкої атлетики. Програму дебютного дня завершувала змішана естафета 4х400 метрів.

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"Чорний день" для Нідерландів

За підсумками кваліфікації до фіналу відібралися вісім збірних. Головними фаворитами змагань вважалася команда США. Саме американська четвірка показала найкращий результат у відборі. Проте у фіналі серйозну конкуренцію американцям склала команда Нідерландів.

На фінішній прямій естафети лідерство захопила нідерландка Фемке Бол. Її на останніх метрах наздогнала американка Алексіс Холмс. Коли до фінішу залишалося кілька метрів, нідерландка несподівано спіткнулася, не витримавши темпу. Фемке швидко піднялася та перетнула лінію третьою, але через втрату естафетної палички збірна Нідерландів була дискваліфікована.

Драматичне падіння Фемке Бол: дивіться відео

Завдяки падінню Бол збірна США першою завершила забіг із новим світовим рекордом – 3:08,80 хвилини. "Срібло" дісталося Великій Британії, "бронза" четвірці з Чехії. Обидві команди оновили національні рекорди.

Результат змішаної естафети 4х400 м

1. США – 3:08,80 (світовий рекорд)

2. Велика Британія – 3:11,06

3. Чехія – 3:11,98

Зазначимо, що попереднє досягнення теж належало американським легкоатлетам. На чемпіонаті світу-2019 в Катарі вони пробігли дистанцію за 3:09,34.