Вперше в історії: на ЧС-2023 з фристайлу збірна України виграла медаль у командних змаганнях

У неділю, 19 лютого, на чемпіонаті світу з фристайлу відбулися командні змагання. Представники збірної України зуміли потрапити на п'єдестал.

У грузинському Бакуріані стартував чемпіонат світу з фристайлу та сноубордингу. У перший день змагань були розіграні комплекти нагород у командних змаганнях з лижної акробатики.

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Збірну України у командних змаганнях представили: Анастасія Новосад, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, а також Ольга Полюк та Максим Кузнєцов, які були у статусі запасних.

До суперфіналу змагань українці потрапили з четвертим результатом. Нашим фристайлістам потрібно було "зачепитися" за п'єдестал і вони з цим завданням впоралися. Команда України отримала бронзову медаль, випередивши Казахстан і Канаду.

Збірна України завоювала першу нагороду / НОК України

Чемпіонами світу стала збірна США, а срібло дісталося китайським фристайлістам.

ЧС з лижної акробатики. Командний фристайл

1. США – 338.98

2. Китай – 328.14

3. Україна – 260.57

– 260.57 4. Казахстан – 236.33

5. Канада – 228.17

Відзначимо, що для української збірної це перша медаль саме у командних змаганнях. Загалом це третя в історії нагорода після срібла Олександра Абраменка (2019) і бронзи Ольги Волкової (2011).

Відео командних змагань на ЧС-2023