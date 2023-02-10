Херманн-Вік із космічною швидкістю виграла спринт ЧС-2023, українки провалили гонку

Закінчилась друга гонка чемпіонату світу-2023 з біатлону у німецькому Обергофі. Найкращою серед українок у жіночому спринті стала Юлія Джима.

Цього дня скандинавську гегемонію перервала німкеня Деніз Херманн. Німецька біатлоністка вибила два нулі та перетнула фінішну лінію першою, пише 24 канал.

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Швидкість німкені на трасі була феноменальною. Після дургої стрільби вона поступалась Ханні Еберг 9 секундами, але вже на фініші випереджала шведку, яка стала другою. Гонка переслідування у нас буде цікавою, адже відставання між першим та другим місцем склало лише 2 секунди.

"Бронзу" чемпіонату світу-2023 здобула ще одна шведська біатлоністка Лінн Персон, яка теж показала чисту стрільбу. Жодної норвежки на подіумі.

Результати жіночого спринту

1. Деніз Херманн-Вік (Німеччина, 0+0) 21:19.7

2. Ханна Еберг (Швеція, 0+0) +2.2

3. Лінн Персон (Швеція, 0+0) +26.2

…

29. Юлія Джима (Україна, 0+1) +1:40.3

43. Олена Білосюк (0+1) +2:15.3

44. Анастасія Меркушина (2+0) +2:17.4

84. Дар'я Блашко (0+0) +4:00.7

Першою серед українок на трасу вийшла Анастасія Меркушина. Старша із сестер класно розпочала ходом гонку, але це вплинуло на роботу на вогневому рубежі – два промахи, які відкинули Анастасію на найгірші позиції. Незвична стрільба у виконанні українки.

Ось на стійці українські прихильники біатлону вже побачили традиційну стрільбу від Меркушиної-старшої, яка вибила 5 із 5-ти. Однак відставання від тимчасової лідерки після двох вогневих рубежів склало 1 хвилину 45 секунд.

Другою у боротьбу за нагороди вступила Юлія Джима, яка вийшла на старт під 62-м номером. Лідерка збірної України відмінно відстрілялась на першій стрільбі та пішла на друге коло з відставання від першого місця, яке посіла норвежка Інгрід Ландмарк Тандреволд, у 22,5 секунди.

Вслід за Джимою на трасу вийшла Білосюк. Олена стартувала, показавши на першому колі лише 70-й хід, але така швидкість дозволила українці продемонструвати чисту стрільбу на лежці. Однак відставання від лідерки було вже доволі великим – 42 секунди.

На другій стрільбі Джима та Білосюк показали однакову точність – вибили 4 із 5-ти мішеней.

Останньою серед українок вступила у гонку Блашко. На лежці Дар'я вибила нуль, але її хід бажав бути кращим – з нулем відставання вже склало аж 55 секунд.

На останньому колі найшвидшою серед українок була Меркушина. Майже однаковий результат по швидкості на фінальному колі з Анастасією показала й Джима.

Блашко стала єдиною українкою, які вдалось чисто відстрілятись на двох вогневих рубежах. Але хід був у Дар'ї жахливий, який не дав натуралізованій біатлоністці показати кращий результат. Нагадаємо, що напередодні ЧС-2023 Дар'я перехворіла на коронавірус.

Блашко перетнула фінішну лінію лише у дев'ятому десятку та не відібралась у гонку переслідування.

Наступним стартом на ЧС-2023 для українських біатлоністок буде "персьют", який відбудеться 12 лютого. У переслідування відібрались три українки – Джима, Білосюк та Меркушина.