Бразилія оголосила заявку на ЧС-2022: до неї увійшов колишній лідер Шахтаря

Тіте візьме із собою в Катар 26 гравців, з яких аж дев'ять форвардів. Саме "пентакампеоне" вважаються головними претендентами на золото Мундіаля.

Менше ніж за два тижні в Катарі стартує чемпіонат світу з футболу. Тренери топ-збірних вже починають визначатись із гравцями на турнір.

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Першою свою фінальну заявку оголосила головна фаворитка турніру Бразилія. У список 26 гравців потрапили лише троє представників місцевого чемпіонату.

ВОРОТАРІ

Аліссон Беккер (Ліверпуль)

Едерсон Мораес (Манчестер Сіті)

Вевертон (Палмейрас)

ЗАХИСНИКИ

Дані Алвес (УНАМ)

Тьяго Сілва (Челсі)

Маркіньос (ПСЖ)

Едер Мілітао (Реал)

Бремер (Ювентус)

Алекс Сандро (Ювентус)

Даніло (Ювентус)

Алекс Теллес (Севілья)

ПІВЗАХИСНИКИ

Фабіньо (Ліверпуль)

Каземіро (Манчестер Юнайтед)

Фред (Манчестер Юнайтед)

Бруно Гімараеш (Ньюкасл)

Лукас Пакета (Вест Хем)

Евертон Рібейро (Фламенго)

НАПАДНИКИ

Неймар (ПСЖ)

Вінісіус Жуніор (Реал)

Родріго Гоес (Реал)

Рафінья (Барселона)

Габріель Жезус (Арсенал)

Габріель Мартінеллі (Арсенал)

Ентоні (Манчестер Юнайтед)

Рішарлісон (Тоттенхем)

Педро (Фламенго)

Колишня зірка Шахтаря замість лідерів Ліверпуля та Арсенал

У заявку потрапив і ексгравець Шахтаря Фреда, який виступав за донеччан з 2013 по 2018 роки. Саме у стані "гірників" хавбек дебютував за збірну, а потім перейшов до Манчестер Юнайтед.

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Також варто відзначити непотрапляння до списку форварда Ліверпуля Роберто Фірміно, хавбека Астон Вілли Філіппе Коутіньо, захисника Ноттінгема Ренана Лоді та оборонця Арсенала Габріеля Магальяеса.

До слова, саме Бразилія є головним фаворитом на перемогу на ЧС-2022. Коефіцієнт на тріумф "селесао" складає 5,50. Саме ця країна найчастіше вигравала Мундіалі в історії – п'ять разів (1958, 1962, 1970, 1994 та 2002).

Бразилія на ЧС-2022 потрапила у групу G, де зіграє з Сербією (24 листопада), Швейцарією (28 листопада) та Камеруном (2 грудня).