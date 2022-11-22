Аргентинська збірна закінчила підготовку до першого для себе матчу на Мундіалі у Катарі. На тренування аргентинців потрапили журналісти, увага яких була прикута в основному до головної зірки аргентинської команди Ліонеля Мессі.

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Все в порядку з Лео

Представники ЗМІ встигли помітити спухлість гомілковостопного суглоба Лео, що викликало хвилювання зі сторони прихильників збірної.

Однак на відео видно, що нападник французького ПСЖ перебуває у гарному настрої та повноцінно тренується із командою. Тому применшує хвилювання.

Відео з тренування збірної Аргентини

Ще один позитивний факт, це те, що близькі оточення Лео запевнює, що подібне запалення у футболіста швидко мине. Таке збільшення кісточки викликане старою травмою, але не приводить до болю та дискомфорту під час роботи на полі.

З такими запевненнями можна зрозуміти, що Аргентина зможе розраховувати у стартовому турі на свого лідера.

Зверніть увагу! У першому матчі ЧС-2022 Аргентина зіграє проти Саудівської Аравії. Поєдинок дасть старт третьому ігровому дню Мундіалю у Катарі. Початок зустрічі о 12:00 за Києвом.

Для Мессі наступний матч стане 166-м у футболці національної команди. За гарної гри збірної та результативності Лео може досягнути позначки у 100 голів за Аргентину. До цього гольового показника залишилось забити 9 м'ячів.