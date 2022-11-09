Франція оголосила склад на ЧС-2022: до заявки не потрапив основний гравець Реала
Дідьє Дешам вирішив взяти з собою в Катар лише 25 гравців із 26-ти дозволених. При цьому тренер не знайшов у ній місце для чинного переможця Ліги чемпіонів Ферлана Менді.
Менш ніж за два тижні у Катарі почнеться чемпіонат світу з футболу. Команди вже починають готуватися до Мундіалю, а також оголошувати свої заявки.
До теми Лише 8 збірних вигравали чемпіонат світу: хто фаворит ЧС-2022 та чи є шанс на нового чемпіона
У понеділок це зробила головна фаворитка змагання збірна Бразилії. Тепер же свій склад на ЧС-2022 оголосили французи. Дідьє Дешам візьме з собою у Катар бойовий склад з 25 гравців, залишивши один слот вільним. При цьому поза заявкою опинився основний лівий захисник Реала Ферлан Менді.
ВОРОТАРІ
- Уго Льоріс (Тоттенхем)
- Альфонс Ареоля (Вест Хем)
- Стів Манданда (Ренн)
ЗАХИСНИКИ
- Бенжамен Павар (Баварія)
- Рафаель Варан (Манчестер Юнайтед)
- Преснель Кімпембе (ПСЖ)
- Дайо Упамекано (Баварія)
- Жюль Кунде (Барселона)
- Вільям Саліба (Арсенал)
- Ібраїма Конате (Ліверпуль)
- Люка Ернандес (Баварія)
- Тео Ернандес (Мілан)
ПІВЗАХИСНИКИ
- Юссуф Фофана (Монако)
- Орельєн Чуамені (Реал)
- Едуардо Камавінга (Реал)
- Матео Гендузі (Марсель)
- Адріен Рабьо (Ювентус)
- Жордан Верету (Марсель)
НАПАДНИКИ
- Кіліан Мбаппе (ПСЖ)
- Карім Бензема (Реал)
- Антуан Грізманн (Атлетіко)
- Крістофер Нкунку (Лейпциг)
- Олів'є Жиру (Мілан)
- Усман Дембеле (Барселона)
- Кінгслі Коман (Баварія)
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Нагадаємо, що саме Франція є чинним чемпіоном світу. Чотири роки тому підопічні Дідьє Дешама переграли у результативному фіналі Хорватію (4:2) та здобули другий Кубок світу для своєї країни.
Цього року "Ле Бле" не вважаються головними фаворитами, але входять до трійки основних претендентів. Коефіцієнт на їх перемогу становить 6,50. Менше тільки у Бразилії (5,50) та Англії (6,30).Важливо знати. Франція на ЧС-2022 потрапила у групу D. Там її суперниками стануть Австралія (22 листопада), Данія (26 листопада) та Туніс (30 листопада).