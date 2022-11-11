Мессі поведе "альбіселесте" за третім чемпіонством: Аргентина оголосила склад на ЧС-2022

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні визначився зі списком гравців, які поїдуть до Катару. В заявці 26 футболістів.

Все менше часу залишається до відкриття чемпіонату світу. Учасники Мундіалю визначаються з гравцями, які поїдуть в Катар.

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Збірна Аргентини є одним з головних фаворитів ЧС-2022. Головний тренер "альбіселесте" Ліонель Скалоні візьме в Катар 26 футболістів. У переліку гравців є головна зірка збірної Аргентини – Ліонель Мессі, для якого цей Мундіаль стане останнім шансом стати чемпіоном світу. В списку також присутні такі зірки, як Лаутаро (Інтер), Дібала (Рома), Ді Марія (Ювентус), Лісандро (Манчестер Юнайтед) та інші.

Воротарі

Рульї (Вільярреал)

Армані (Рівер Плейт)

Мартінес (Астон Вілла)

Захисники

Моліна (Атлетіко)

Монтьєль (Севілья)

Ромеро (Тоттенхем)

Песселья (Бетіс)

Отаменді (Бенфіка)

Лісандро (Манчестер Юнайтед)

Акунья (Севілья)

Тальяфіко (Ліон)

Фойт (Вільярреал)

Півзахисники

Де Поль (Атлетіко)

Паредес (Ювентус)

Макалістер (Брайтон)

Родрігес (Бетіс)

Гомес (Севілья)

Фернандес (Бенфіка)

Паласіос (Байєр)

Ді Марія (Ювентус)

Корреа (Інтер)

Нападники

Лаутаро (Інтер)

Мессі (ПСЖ)

Альварес (Манчестер Сіті)

Гонсалес (Фіорентина)

Дібала (Рома)

Збірна Аргентина на ЧС-2022 потрапила в групу С, де її суперниками будуть Мексика, Польща та Саудівська Аравія. Перший матч Мессі та компанія зіграють 22 листопада проти саудитів.

Зазначимо, що збірна Аргентини двічі ставала чемпіоном світу – в 1978 та 1986 роках.