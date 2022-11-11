Мессі поведе "альбіселесте" за третім чемпіонством: Аргентина оголосила склад на ЧС-2022
Джерело:твіттер збірної Аргентини
Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні визначився зі списком гравців, які поїдуть до Катару. В заявці 26 футболістів.
Все менше часу залишається до відкриття чемпіонату світу. Учасники Мундіалю визначаються з гравцями, які поїдуть в Катар.
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Збірна Аргентини є одним з головних фаворитів ЧС-2022. Головний тренер "альбіселесте" Ліонель Скалоні візьме в Катар 26 футболістів. У переліку гравців є головна зірка збірної Аргентини – Ліонель Мессі, для якого цей Мундіаль стане останнім шансом стати чемпіоном світу. В списку також присутні такі зірки, як Лаутаро (Інтер), Дібала (Рома), Ді Марія (Ювентус), Лісандро (Манчестер Юнайтед) та інші.
Воротарі
- Рульї (Вільярреал)
- Армані (Рівер Плейт)
- Мартінес (Астон Вілла)
Захисники
- Моліна (Атлетіко)
- Монтьєль (Севілья)
- Ромеро (Тоттенхем)
- Песселья (Бетіс)
- Отаменді (Бенфіка)
- Лісандро (Манчестер Юнайтед)
- Акунья (Севілья)
- Тальяфіко (Ліон)
- Фойт (Вільярреал)
Півзахисники
- Де Поль (Атлетіко)
- Паредес (Ювентус)
- Макалістер (Брайтон)
- Родрігес (Бетіс)
- Гомес (Севілья)
- Фернандес (Бенфіка)
- Паласіос (Байєр)
- Ді Марія (Ювентус)
- Корреа (Інтер)
Нападники
- Лаутаро (Інтер)
- Мессі (ПСЖ)
- Альварес (Манчестер Сіті)
- Гонсалес (Фіорентина)
- Дібала (Рома)
Зазначимо, що збірна Аргентини двічі ставала чемпіоном світу – в 1978 та 1986 роках.