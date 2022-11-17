Охоронці ледь не побили журналіста з Данії у прямому ефірі: скандальне відео перед ЧС-2022

Лише три дні залишилось до початку чемпіонату світу-2022 з футболу у Катарі. Однак навколо самого футбольного свята є чимало скандалів.

Увага спортивних журналістів прикута до Мундіалю у Катарі. Однак організатори турніру не відзначаються доброзичливістю до гостей ЧС-2022.

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"Гостинність" Катару не перестає шокувати

Неприпустимий скандал стався під час прямого ефіру телеканалу TV2, який представляє Данію, яка теж візьме участь у Мундіалі.

Черговий репортаж журналіста Расмуса Танхольда був достроково закінчений. Під час ефіру повз об'єктив проїхала охорона, яка втрутилась у роботу данських журналістів, хоча ті мали усі необхідні акредитації для роботи поза футбольним полем. Танхольд спробував донести цю інформацію до правоохоронця, які навіть не хотіли слухати аргументів від представника ЗМІ.

Водночас інші чоловіки закривали камеру руками та погрожували журналістам розбити їх камеру, якщо ті продовжать репортаж. Скандальний інцидент миттєво розлетівся соцмережами.

Відео моменту нападу на журналістів із Данії

Пізніше сам постраждалий Танхольд розповів, що отримав вибачення за таку поведінку охоронців.

Скандали навколо ЧС-2022 лише набирають обертів та стають все гучнішими. Не даремно футбольна спільнота обурена тим, що такий великий турнір відбудеться саме у Катарі. Футбольні фанати вже прозвали майбутній ЧС "турніром на крові".

Чемпіонат світу-2022 з футболу триватиме з 20 листопада по 18 грудня.