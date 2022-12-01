Матч чемпіонату світу вперше розсудить жіноча бригада арбітрів

Фінальний матч групового етапу ЧС-2022 між Німеччиною та Коста-Рикою увійде в історію. Він стане першим матчем на чемпіонатах світу, судитиме в якому жіноча бригада арбітрів.

Головуватиме в матчі француженка Стефані Фраппар. Вона вже стала першою жінкою-арбітром на ЧС, коли була призначена четвертою арбітринею на матч між Мексикою та Польщею.

Також цікаво Німеччина та Бельгія на межі фіаско, Японії треба диво, Марокко на коні: анонс ЧС-2022 1 грудня

Перша жіноча бригада арбітрів

Цього разу французька суддя стане головною арбітринею матчу. Компанію їй також складуть бразилійка Неуза Бек та мексиканка Карен Діас Медіна.

Ми знаємо про тиск, але я думаю, що ми не зрадимо собі. Будьте спокійні, зосереджені, сконцентруйтеся й не думайте надто багато про ЗМІ та все, просто зосередьтеся на полі,

– наголосила Стефані Фраппар.

До слова, у 2020 році вона стала першою жінкою, яка судила матч чоловічої Ліги чемпіонів. Також арбітриня стала першою жінкою, яка очолила матч великого чоловічого турніру, коли Ліверпуль та Челсі зустрілися в межах Суперкубка Європи 2019 року.

До списку з 36 головних арбітрів матчів чемпіонату світу-2022 загалом увійшли 3 жінки. Крім, Стефані Фраппар, це також Саліма Мукансанга з Руанди та Йошимі Ямасіта з Японії.