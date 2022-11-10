У Катарі відкрили містечко для фанатів посеред пустелі: гості ЧС-2022 перебувають під загрозою

Десять днів залишилось до футбольного свята на крові під назвою чемпіонат світу-2022. Катар активно закінчує підготовку до приїзду уболівальників із усіх куточків нашої планети.

Футбольні уболівальники зможуть розміститись не лише у готелях чи приватних будинках, а й у фан-містечку, яке спеціально облаштували під чемпіонат світу-2022.

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Не надто приваблива локація

Близько 12 тисяч гостей зможуть на час Мундіалю розмітитись у такому містечку, який створили на зручній, але водночас небезпечній ділянці у Досі. Уболівальники будуть жити неподалік місцевих аеропортів, але саме містечко розташоване посеред пустелі.



Фан-містечко у Катарі для гостей ЧС-2022 / Фото з твітеру Sam Wallace

На відкритій місцевості розміром понад 3 тисячі кілометрів квадратних розмістили 6 тисяч таких будиночків для фанатів улюбленої гри мільйонів.

Чемпіонат світу-2022 у Катарі відбуватиметься з 20 листопада по 18 грудня. Участь у Мундіалі візьме 32 національні команди.

Однак не кожен уболівальник зможе дозволити собі такий будиночок. Проживання у ньому за одну ніч складає від 600 до 670 доларів. Не надто бюджетний варіант для гостей ЧС-2022.



Фан-зона у селищі для уболівальників ЧС-2022 / Фото з твітеру Sam Wallace

Але локація не надто вдала для безпечного життя уболівальників. У пустелі фанати можуть зіткнутись із піщаними бурями, які повністю накриють селище, а також гулом від літаків, які щодня пролітатимуть над містечком, де буде все необхідне: комфортні будиночки, місце для харчування та фан-зона з великим екраном.

Фан-містечко у Катарі для гостей ЧС-2022: дивіться відео