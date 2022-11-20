Травмований володар "Золотого м'яча" готовий віддати своє місце у збірній Франції на ЧС-2022

Напередодні старту чемпіонату світу-2022 збірна Франції зазнала великої втрати. Карім Бензема зазнав травми на тренуванні у розташуванні національної команди.

Нападник відчув гострий біль у квадрицепсі лівого стегна. Після медогляду стало відомо, що Бензема таки не допоможе збірній на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

До теми Черговий удар по чемпіонам: володар Золотого М'яча Карім Бензема може пропустити ЧС-2022

Бензема: Я маю думати про команду

Карім прокоментував свою прикру травму у твітері. Французький футболіст подякував усім за теплі слова та підтримку. Бензема зізнався, що настав час подумати про команду та її результат. Тому готовий поступитись своїм місцем іншому футболісту, який зможе допомогти команді на Мундіалі.

У своєму житті я ніколи не здавався, але сьогодні я маю думати про команду, як і завжди, тому розум підказує мені залишити своє місце тому, хто може допомогти нашій групі провести хороший чемпіонат світу. Дякую за всі ваші повідомлення підтримки,

– написав нападник Реала.

Цікаво, що раніше вже була інформація, що Карім через пошкодження може пропустити початок ЧС-2022 та не зіграти у першому матчі проти Австралії (22 листопада).

Бензема запевняв, що добре себе почуває та встигає відновитись до стартового матчу Мундіалю. Але пошкодження на тренуванні поставило крапку на виступах нападника у Катарі.

Нагадаємо, що у груповому раунді ЧС-2022 Франція зіграє не лише проти Австралії, а й проти Данії (26 листопада) та Тунісу (30 листопада).

Поль Погба, Н'Гого Канте, Преснель Кімпембе та Крістофер Нкунку.

На Мундіалі-2022 Франції через травми не допоможе ціла група футболістів –

Але навіть із такими кадровими проблемами підопічні Дідьє Дешама спробують захистити звання чинних чемпіонів світу, яке здобули у 2018 році.