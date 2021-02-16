ЧС-2021: несподіваний склад збірної України з біатлону на чоловічу індивідуалку

У середу, 17 лютого, у словенські Поклюці продовжиться чемпіонат світу з біатлону-2021. На старт вийдуть чоловіки у індивідуальній гонці.

Головний наставник збірної України Юрай Санітра визначився зі складом на чоловічу індивідуальну гонку у Поклюці.

Варте уваги Чемпіонат світу з біатлону-2021: медальний залік

Поза заявкою на гонку залишився Богдан Цимбал, який провів два хороших старти на чемпіонаті світу. Але словенський тренер має плани на біатлоніста у естафетній гонці, тому дав 23-річному спортсмену час на відпочинок.

Склад збірної України

Артем Прима

Дмитро Підручний

Антон Дудченко

Артем Тищенко

Українські біатлоністи вийдуть на старт 17 лютого о 15:30 за київським часом. Чоловіки спробують поборотись за нагороди, щоб відібратись у мас-старт чемпіонату світу.



Календар чемпіонату світу / Інфографіка Спорт 24