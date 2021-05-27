ЧС-2021 з хокею: Швейцарія знищила Словаччину, Латвія програла США

У четвер, 27 травня, на чемпіонаті світу з хокею збірна США перемогла Латвію, а Швейцарія розгромила Словаччину.

Швейцарія – Словаччина 8:1 (1:0, 3:0, 4:1)

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Збірна Швейцарії зустрічалася з командою Словаччини і розгромила суперника з рахунком 8:1.

В першому періоді відзначився Рафаель Діас і вивів швейцарців вперед. На 21-й хвилині Свен Андрігетто збільшив перевагу швейцарців, на 26-й Ромен Льоффль зробив рахунок великим, а на 36-й Грегорі Хофман закинув четверту шайбу швейцарців.

У третьому періоді у швейцарії відзначилися Тімо Маєр на 41-й хвилині, Філіп Курашов на 45-й, Грегорі Хофман оформив дубль на 53-й хвилині, а Ромен Льоффль – на 55-й. Єдину шайбу словаків закинув Міхал Криштоф.

США – Латвія 4:2 (2:2, 2:0, 0:0)

США переграла команду Латвії з рахунком 4:2. У першому періоді американці двічі виходили вперед, але обидва рази господарі льоду зрівнювали рахунок.

В середині другого ігрового відрізка збірна США забила ще дві шайби – відзначилися Тревор Мур і Меттью Бенірс. А в заключній двадцятихвилинці американці свою перевагу зберегли.